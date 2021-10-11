جامعة الأزهر تفتح باب تعديل الترشيح للطلاب الجدد والمستنفذين إلكترونيًا

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قررت جامعة الأزهر فتح بات تعديل رغبات الترشيح للطلاب الجدد وكذلك مستنفذي الرسوب والمعادلات اعتبارًا من غدًا الثلاثاء، على أن يكون التقديم إلكترونيًا.

الفئات المستهدفة بقرار تعديل الرغبات في جامعة الأزهر

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، فتح باب تعديل الرغبات في جامعة الأزهر إعتبارًا من غدًا الثلاثاء للفئات التالية خلال الفترة من 12 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر 2021.

تعديل الترشيح والتحويلات للطلاب الجدد.

إعادة قيد الطلاب المستنفذين مرات الرسوب من السنوات السابقة.

طلاب المعادلات وتخصص القراءات.

إعادة قيد المستنفذين والسنوات السابقة بفاصل زمني 3 سنوات، خلال الفترة من 12 أكتوبر وحتى 17 أكتوبر 2021.

موعد ورابط تعديل الترشيح لطلاب جامعة الأزهر

يستمر تعديل رغبات الترشيح للفئات المستهدفة عبر رابط تعديل الترشيح لطلاب جامعة الأزهر.

وأكد الدكتور محمد الشربينى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أنه يجب على الطلاب المعنيين الالتزام بالتقديم في المواعيد المقررة.

وشدد على انه لن يلتفت إلى أي طلبات ترد بعد هذه المواعيد، ولن يتم الالتفات إلى الطلبات الورقية.

وكان الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرر في وقت سابق فتح باب التحويلات بين كليات جامعة الأزهر للطلاب القدامي اعتبارًا من السبت 4 سبتمبر حتى نهاية يوم 30 سبتمبر 2021.

وسمحت إدارة جامعة الأزهر وفق تصريحات للدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، للطلاب الباقين للإعادة في الفرق الأولي والإعدادية بالتحويل ونقل قيدهم إلى الكليات الأخري داخل المنطقة الجغرافية.

واشترطت جامعة الازهر حصول الطالب على الحد الأدني لمجموع الدرجات في الكلية التي يرغب في التحويل إليها في سنة الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية.

وقال «الشربيني» بجواز نقل الطلاب من منطقة جغرافية إلى منطقة أخرى بشرط عدم وجود كلية مناظرة لها في ذات المنطقة الجغرافية، ولكن بشرط الحصول على الحد الأدني للالتحاق بالكلية في نفس سنة الحصول على الثانوية الأزهرية.