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غدًا.. «قومى المرأة» ينظم ورشة تدريبية للتوعية بحضور رموز الأزهر والكنيسة

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غدًا.. «قومى المرأة» ينظم ورشة تدريبية للتوعية بحضور رموز الأزهر والكنيسة غدًا.. «قومى المرأة» ينظم ورشة تدريبية للتوعية بحضور رموز الأزهر والكنيسة

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ينظم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، غدًا الثلاثاء، فعاليات «ورشة العمل التدريبية للقيادات الدينية للتوعية بقضايا المرأة».

من المقرر أن يحضر الدورة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر والدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، والقمص رافائيل ثروت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتور جمال أبوالسرور مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بمشاركة مجموعة من الواعظات والراهبات.

المصرى اليوم

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