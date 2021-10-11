محافظ بنى سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ1400 مواطن في قافلة ضمن «حياة كريمة»

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أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف انتظام العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة،وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة «حياة كريمة».

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الصحة«د. محمد يوسف عبدالخالق»، الإثنين، لمناقشة تقرير بشأن نتائج القافلة الطبية التي نظمتها المديرية بقرية الجمهود مركز الفشن يومي«السبت والأحد 9 و10 أكتوبر الجاري»مكونة من 10 عيادات في10 تخصصات(الباطنة، الأطفال،العظام، الأسنان ،الرمد، الجراحة،النساء،الجلدية ،تنظيم الأسرة) وضمن اجراءات وقائية مشددة ،حيث تم الكشف على 1402 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 112،معمل طفيليات 53 ،حالات الأشعة 17 ،استصدار 9قرارات نفقة دولة، تحويل عدد 16 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج ،موجات فوق صوتية 40 حالة.

كما شملت فعاليات القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية(الالتهاب الكبدي الفيروسي،فيروس كورونا،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غيرالمعدية (الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر،تنظيم الأسرة ،النظافة الشخصية ونظافة المنزل،التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100مواطن.

بينما أشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورمحمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي،الأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، والأستاذ عيد فرج مسؤول معلومات القوافل، الأستاذ أحمد محمد عجمى مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.