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لأول مرة.. إجراء عملية إصلاح كسور متعددة مفتتة بعظام الحوض بمستشفى أبوحماد (صور)

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لأول مرة.. إجراء عملية إصلاح كسور متعددة مفتتة بعظام الحوض بمستشفى أبوحماد (صور) لأول مرة.. إجراء عملية إصلاح كسور متعددة مفتتة بعظام الحوض بمستشفى أبوحماد (صور)

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قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه في إطار رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات البشرية والمادية المتاحة، لتقديم رعاية طبية نموذجية للمواطنين، قام الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفي أبوحماد المركزي، تحت إشراف مدير المستشفى، بإجراء عملية رد مفتوح مع تثبيت داخلي لكسر مفتت بالحق الحرقفي لعظم الحوض لسيدة، من خلال جراحة فتح البطن والحوض باستخدام شريحة من نوع خاص تحت مخدر عام بالعمليات.

وتعد العملية ذات طابع خاص، وذلك بعد دخول المريضة قسم الاستقبال والطوارئ، إثر ادعاء حادث مروري، حيث تم إجراء كافة الفحوصات اللازمة وتبين إصابة المريضة بجرح بالمثانة نتج عنه بول دموي ووجود كسر مفتت بالحق الحرقفي لعظم الحوض، والمريضة الآن في حالة جيدة ومستقرة تحت متابعة الأطباء بالمستشفى.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر لمدير المستشفى، والأطباء وهيئة التمريض، والفريق المعاون، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمستشفى.

المصرى اليوم

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