«حبيبته السبب».. محمد عطية يكشف سر اهتمامه بالرياضة والطعام الصحي

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كشف الفنان محمد عطية عن الأسباب التي دفعته إلى الاهتمام بصحته البدنية، وأرجع السبب إلى إعجاب حبيبته ببطل فيلم «جيمس بوند» وهو الممثل الأمريكي دانيال كريج، أثناء مشاهدتهما الفيلم في السينما منذ سنوات طويلة وهو ما لفت انتباهه إلى أهمية مراعاة أطعمته اليومية وممارسة الرياضة.

وقال «عطية» عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، الإثنين، إن «من سبع سنين كنت مرتبط ودخلت أنا واللي بحبها سوى سينما، كان فيلم (جيمس بوند) وقاعدين ماسكين إيد بعض وفجأة طلع علينا مشهد لـ(دانيال كريج) ولقيت اللي بحبها (أشادت بلياقة جسمه) وقتها لا كنت بهتم بجسمي ولا بأكلي، كلامها نزل على دماغي زى جردل مايه ساقعة».

وتابع: «خرجت من السينما وأنا مقرر أني لازم جسمى يبقى أحسن من (دانيال كريج)، وبدأت أتمرن وأظبط أكلي ومن ساعتها ما وقفتش، ممكن البداية كانت سبب سطحي في نظر البعض، بس أنا أكيد شايفه مش سطحي، ومهم أن شكلك ظاهريا يبقى حلو في عين اللى بتحبك وأنت بتحبها».

واستكمل: «بعد ما استمريت في التمرين والأكل الصحي لقيت الموضوع انعكس بشكل إيجابي على كل جوانب حياتي تركيزك وصحتك وطاقتك بتبقى أحسن بدخول الرياضة بشكل منتظم في حياتك، أيا كان السبب اللى ممكن يكون حافز ليك لتغيير إيجابي في حياتك، امسك فيه، حتى لو كان محفز تافه جدًا، المهم النتيجة لأن في الأخر أنت المستفيد المهم إن بعد ماظبط جسمي بسنة ونص أنا واللي بحبها سبنا بعض، كان نفسي ساعتها أقولها (طب فلوس المكملات طيب راحت عالأرض؟) بهزر أكيد».

واختتم حديثه قائلًا: «فضلنا أنا وهى أصدقاء وأكيد هي بتقرا الكلام ده دلوقتي وفاكرة الموقف، أي حد بيدخل في حياتك حاول تأخد منه جانب إيجابي يحفزك على التغيير للأحسن» وينشر صورته بعد الانتهاء من التمرين اليوم، ويقول: «الصورة دي النهارده بعد تمرين وكارديو وتعب وعرق شبه يومي في حياتي، اتعب على أي حاجة أنت عاوزها عشان توصلها».

كان الفنان انفصل عن خطيبته الكاتبة ميرنا الهلباوي، منذ أشهر، حيث أعلنت في يوليو الماضى انفصالها عن الفنان، ونشرت عبر «انستجرام»، صورة مكتوب عليها: «سينجل.. الحمد لله على كل شيء»، كما حذفت ميرنا صورها مع محمد عطية والتى نشرتها على حسابها طوال فترة خطبتهما، فيما لم تكشف عن أسباب الانفصال، ثم عادا وانفصلا من جديد حتى يومنا الحالي.