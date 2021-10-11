ضبط متهم بـ إدارة كيان وهمي للنصب على راغبي السفر لاستكمال الدراسة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الاثنين، ملابسات واقعة إنشاء شخص، كيانًا تعليمًا وهميًا، شركة دون ترخيص، في مدينة نصر أول بالقاهرة، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبى السفر للخارج، لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية.

وأفادت التحريات بأن المتهم أعلن من خلال شبكة الإنترنت بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية، خلافًا للحقيقة، بقصد استقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الشركة، وأمكن ضبط المتهم المشار إليه، وبالتفتيش في حضوره عُثر على عدد من جوازات السفر الخاصة بضحاياه، وأكلاشيه بإسم الشركة، وكمية من عقود إلحاق الطلبة للدراسة بالجامعات الدولية، ودفاتر إيصالات استلام النقدية تفيد تلقيه مبالغ مالية من ضحاياه، ومجموعة من صور مستندات راغبى السفر، ومبلغ مالي، وجهازي كمبيوتر.

وبفحص الجهازين تبين احتوائهما على مواقع إلكترونية باسم الأكاديمية والإعلان عنها بكونها الوكيل الحصري للعديد من الجامعات الدولية، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها.