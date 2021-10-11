استمرار مبادرة «طرق الأبواب» للاطمئنان على صحة كبار السن بالأقصر

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توجه فريق من إدارة التسويق والمبادرات بالرعاية الصحية بالأقصر إلى قرية الحلة والنمسا بمدينة إسنا بجنوب الأقصر، للاطمئنان على صحة كبار السن بالمنازل، بالتعاون مع إدارة الرعاية الأولية وإدارة رضاء المنتفعين.

وأجرى الفريق القائم على الزيارة فحوصات لقياس الضغط ونسبة السكر في الدم للاطمئنان على المسنين من أهالي القرينين، بجانب التأكد من حصولهم من تطعيمات كورونا حسب الحالة المرضية لكل مريض.

ووجه الفريق كبار السن إلى ضرورة المتابعة الدوية بوحدات طب الأسرة والتابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية؛ لصرف العلاج المزمن لكبار السن وضرورة أخذ جرعات العلاج؛ وفقاً لتوجيهات طبيب الأسرة المتابع للحالة الصحية لكبار السن، ووزع الفريق بعض الهدايا لكبار السن، وذلك تقديراً وإحتراماً لهم وإحتفالاً باليوم العالمي للمسنين .