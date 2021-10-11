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العراق: توقف النافذة الإلكترونية الخاصة بإعلان نتائج الانتخابات

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العراق: توقف النافذة الإلكترونية الخاصة بإعلان نتائج الانتخابات العراق: توقف النافذة الإلكترونية الخاصة بإعلان نتائج الانتخابات

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توقفت النافذة الخاصة بإعلان نتائج الانتخابات العراقية التي حددتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين.

وحسب ما أفاد اليوم، فإن «رئيس المفوضية جليل عدنان قال إن نتائج بعض المحافظات رفعت على الموقع الإلكتروني، وبانتظار نتائج المحافظات الأخرى».

وأضاف أن «الرابط الإلكتروني الذي وزعته المفوضية على وسائل الإعلام، لا يعمل».

وأكدت المفوضية في وقت سابق أنها ستعلن عن نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع التي أغلقت في السادسة من مساء أمس بتوقيت بغداد .

المصرى اليوم

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