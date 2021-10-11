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«القوى العاملة» تشارك «أهالينا» توفير فرص عمل وإحياء الحرف التراثية

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«القوى العاملة» تشارك «أهالينا» توفير فرص عمل وإحياء الحرف التراثية «القوى العاملة» تشارك «أهالينا» توفير فرص عمل وإحياء الحرف التراثية

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شاركت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح لتطوير الريف المصري، وذلك في فاعليات المبادرة لخدمة أهالينا في القرى الأكثر احتياجاً تغيير حياتهم ليحيوا حياة كريمة.

وقال ياسر سعيد، مدير المديرية، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بهدف خلق فرص عمل للشباب وذوي القدرات الخاصة، ودعم وتمكين المرأة وتوفير فرص عمل لها في الريف المصري، وإحياء الحرف التراثية.

وأوضح أن فعاليات مبادرة «أهالينا» تم تنظيمها بقرية بهيج ببرج العرب، من خلال لجنة التنمية الاقتصادية للمبادرة والتي شكلها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حيث يأتي ذلك تلبية الدور الأصيل للقوى العاملة لخدمة أهالينا في القرى والريف المصري.

وشاركت منطقة قوى عاملة برج العرب من خلال عبدالونيس عبدالله مدير المنطقة، وعضو لجنة التنمية الاقتصادية للمبادرة ، حيث يتم توفير عدد من فرص العمل لاهالينا في القري الأكثر احتياجا، وخاصة ذوي الهمم والعزيمة، كما يتم توفير فرص تدريب للشباب راغبي العمل على المهن الفنية المطلوبة في سوق العمل من خلال مراكز التدريب المهني الأربعة التابعة للمديرية بالمحافظة، بالإضافة إلى تدريب الشباب على ريادة الأعمال تحت مبادرة «ابدأ مشروعك» للمشروعات متناهية الصغر لاهالينا في قري الإسكندرية.

وشارك في الفعاليات دعاء حسنين مدير مكتب تشغيل برج العرب، وفريق العمل بالمكتب من خلال توفير فرص عمل لائقة لأبناء قرية بهيج والقرى المجاورة لها.

المصرى اليوم

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