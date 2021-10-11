الأنبا إرميا يزور شيخ الأزهر للاطمئنان على صحته عقب عودته من رحلته العلاجية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، الاثنين، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للاطمئنان على صحته عقب عودته من الخارج.

وأعرب الجانبان خلال اللقاء على قوة ومتانة العلاقات التي تربط أبناء الوطن الواحد من المسلمين والمسيحيين.

وقال الأنبا إرميا إن اللقاء يأتي عقب عودة شيخ الأزهر من الخارج للاطمئنان على صحته، ومناقشة بعض الأمور.

يذكر أن شيخ الأزهر، قد أجرى خلال رحلته العلاجية بألمانيا جلسات علاج طبيعى على العمود الفقرى في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، بعد أن تلقى توصية من عدد من الأطباء المصريين المختصين بالسفر إلى ألمانيا؛ لإجراء فحوصات دقيقة على منطقة الظهر والعمود الفقرى، وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة أنه بحاجه إلى علاج طبيعى مكثف على الفقرات القطنية.

وأعرب الأزهر الشريف عن تقديره بكل اعتزاز المشاعر النبيلة، والدعوات الصادقة، والمحبة الحقيقية التي أظهرتها جماهير المصريين والمسلمين من حول العالم لشيخ الأزهر.