سموحة يتمسك بالمشاركة فى البطولة العربية تعويضا عن الكونفدرالية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يخوض اليوم الفريق الكروى الأول بنادى سموحه، تحت القيادة الفنية لأحمد سامى مباراة ودية أمام الإسماعيلى، وذلك ضمن برنامج المباريات الودية التي تم الإتفاق عليها استعدادًا لإنطلاق بطولة الدورى العام يوم 25 أكتوبر الحالى، حيث يطمح «الموج الأرزق» في تحقيق أكبر درجة انسجام بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى بالفريق قبل خوض معترك الدورى.

ويواصل المدير الفني لسموحه، عقد جلسات خاصة مع لاعبيه لشرح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراتى البنك الأهلى والمصرى الأخرييتن كما عمل على تحفيز لاعبيه ورفع معدل اللياقة الذهنية والفنية، ويكثف أحمد سامى من محاضراته النظرية مع نجوم سموحة لتحفيزهم خصوصا وان الفريق يمر بمرحلة بناء تحدث لأول مرة بعد التعاقد مع 14 لاعب في الميركاتو الصيفى.

وكان «الموج الأرزق» قد استهل ودياته بالإسكندرية بالتعادل مع البنك الأهلى ثم واجه المصرى في ثانى اللقاءات الودية وفاز عليه ودياً بهدفين دون رد أحرزهما عبدالكبير الزادى والوافد الجديد أمير عادل وظهرت الصفقات الجديدة التي أبرمها سموحه بمستوى مرضى بعض الشئ بالنسبة للمدير الفنى.

وخصص أحمد سامى المدير الفنى لسموحة برنامج بدنى لتجهيز مروان حمدى مهاجم الفريق الوافد من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة سنة، وذلك لتجهيزه لمباريات الدورى خاصة وأنه من الأعبين أصحاب القدرات الخاصة ويعول عليه «الموج الأرزق» الكثير في قيادة هجوم الفريق وتعويض رحيل حسام حسن المنتقل إلى الأهلى.

و سيختتم سموحة فترة الإعداد بمواجهة قوية أخيرة مع طلائع الجيش والتى ستقام يوم 13 أكتوبر في الأسكندرية أيضا.

وكان مسؤولو سموحة قد أرسلو خطاب رسمى إلى اتحاد الكرة من أجل المشاركة في البطولة العربية خلال موسمها الجديد خاصة وأن سموحة أنهى دوري الموسم الماضي في المركز الرابع، لكنه لم يتأهل في الكونفدرالية بناء على مبدأ الجدارة الرياضية بلائحة الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي حدد مراكز المربع الذهبي قبل نهاية المسابقة، ليشارك المصري بدلا منه في البطولة الإفريقية.

وتسمك أحمد سامى المدير الفنى لسموحه بحق فريقه في المشاركة بالبطولة العربية خاصة وأنه كان الأحق باللعب في البطولة الكونفدرالية.