ايهاب جلال يكشف خطة بيراميدز لمواجهة «عزام»

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أكد إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن الجهاز الفني شاهد بعض المباريات لفريق عزام التنزاني الذي يبدأ بيراميدز مشواره أمامه في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويعلم مدى الجودة التي يمتلكها الفريق المنافس فنيا وبدنيًا.



ويبدأ بيراميدز مشواره في كأس الكونفدرالية بمواجهة عزام التنزاني يوم ١٦ أكتوبر الجاري بملعب عزام في العاصمة التنزانية دار السلام، علو أن تقام مباراة الإياب يوم ٢٣ من نفس الشهر على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

أوضح إيهاب جلال للمركز الإعلامي أن الجهاز الفني شاهد عدة مباريات للفريق التنزاني موضحا أنه فريق قوي للغاية ومنظم ويرى أنه أفضل من جميع الفرق الأخرى التي وصلت لهذا الدور بعد مواجهات التمهيدي الأول، وتابع مباراتيه أمام هورسيد الصومالي ذهابا وإيابا ويعلم مدى جودته وقوته الهجومية وتنظيمه داخل الملعب.

شدد المدير الفني على أن بيراميدز يسافر يوم الأربعاء المقبل وهدفه تحقيق الفوز ذهابا وإيابا من أجل العبور للمرحلة المقبلة الأصعب ودور ال٣٢ التكميلي ومن بعده مواصلة المشوار نحو دور المجموعات، ومؤكدا أن الفريق مستعد تماما لتحقيق النتيجة الإيجابية في دار السلام وتأكيد التأهل في القاهرة والسير في الكونفدرالية حتى أبعد المراحل لأن الفريق هدفه التتويج باللقب القاري.

المدير الفني أوضح أنه بسبب كثرة الغائبين عن مباراة عزام في تنزانيا بسبب القيد خاصة المقيدين في القائمة الثانية والصفقات الجديدة تقرر أن يبقى أحد المدربين مع اللاعبين في القاهرة للإشراف على التدريبات بهدف تجهيزهم لبدء مشوار الدوري الممتاز نهاية الشهر الجاري.