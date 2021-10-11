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محمد أشرف «روقا» يثير الجدل بين جماهير نادي

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محمد أشرف «روقا» يثير الجدل بين جماهير نادي الزمالك محمد أشرف «روقا» يثير الجدل بين جماهير نادي

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أثار لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي محمد أشرف «روقا» حالة من الجدل الشديد بين جماهير القلعة البيضاء في الساعات الماضية.

وتساءلت جماهير الزمالك عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عن حقيقة تجديد عقد اللاعب بعد التصريحات التي أدلى بها في الساعات الماضية.

وخرج محمد أشرف «روقا» في تصريحات تليفزيونية أكد من خلالها أنه لم يقم بتجديد عقده مع الزمالك حتى الآن وأنه فؤجي بما تم نشره عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك.

وكان موقع الزمالك قد كتب أن محمد أشرف «روقا» قد جدد عقده مع الزمالك لمدة 3 سنوات، وهو ما نفاه اللاعب بشكل قاطع.

المصرى اليوم

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