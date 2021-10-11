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عودة 6 لاعبين إلى تدريبات ريال مدريد غداً

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عودة 6 لاعبين إلى تدريبات ريال مدريد غداً عودة 6 لاعبين إلى تدريبات ريال مدريد غداً

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يشهد مران الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني غداً الثلاثاء، عودة 6 من عناصر الفريق للانتظام مجدداً في التدريبات بعد غيابهم في الفترة الماضية.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره أتلتيتك بيلباو يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري الإسباني الذي تعود عجلته للدوران من جديد عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وكشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن إن لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو قد تعافى من آلام الأسنان التي طاردته في الأيام القليلة الماضية وسيعود للتدريب غدا الثلاثاء.

وأضافت الصحيفة أن المران سيشهد أيضاً عودة خمسة لاعبين كانوا رفقة منتخباتهم في الأيام الماضية، وهم: الفرنسيان كريم بنزيما وإدواردو كامافينجا والبلجيكيان إدين هازارد وتيبو كورتوا والكرواتي لوكا مودريتش.

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