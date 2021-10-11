الأهلي يجتمع بـ «أجايى» لحل أزمة رحيله بدون مشاكل

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تبحث إدارة النادى الأهلى عن حل سريع لازمة رحيل النيجيرى جونيور أجايى الذي رفض كل محاولات الأهلى لانهاء موضوعه بشكل ودى بعدما عرض الأهلى دفع 600 الف دولار نظير رحيله لاى نادى، لكن الأهلى تمسك بالحصول على جميع مستحقاتة البالغة 900 الف دولار وذلك بعد وضعه على قائمة الإنتظارفي ظل عدم حاجة الجهاز الفني لخدمات اللاعب بالموسم الجديد.

ووفقا لمصدر داخل النادى فان لجنة التخطيط بالنادى ستعقد جلسة جديدة مع اللاعب بحضور وكيله لاقناعة بحل الموضوع وديا حتى يتمكن من الرحيل بدون الدخول في أزمات وتبحق إدارة النادى عن عرض مقترح جديد للاعب يقضى باستمراره في التدريبات للحفاظ على لياقتة البدنية لحين حصوله على عرض مناسب بعد غلق باب القيد في مصر أو الحصول على المقابل الذي حدده النادى ومغادرة النادى.

كان موسيمانى قد قرر منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة، وذلك عقب نهاية المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويستأنف الفريق تدريباته الأربعاء المقبل، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وخاض لاعبو الأهلي جانبًا من التدريبات البدنية المتنوعة مع انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد كابيللو رانجواجا مدرب الأحمال الفريق في فقرات متنوعة، بالكرة وبدون كرة، استمرت لمدة ٣٠ دقيقة، وانطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العاشرة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة يوم 14 أكتوبر الجاري، للسفر إلى النيجر استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني، في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.