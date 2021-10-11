تعذيب وربط بـ الحبال وعقاقير محظورة.. ماذا حدث بـ مصحة وهمية لعلاج الإدمان في كرداسة؟

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ضبطت مباحث رعاية الأحداث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، اليوم الاثنين، 6 متهمين باستئجار فيلا في منطقة كرداسة وإدراتها كمركز طبي لعلاج الإدمان دون ترخيص، واحتجاز 100 شخص من متعاطي المواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية نظير مقابل مادي.

البداية، كانت بورود معلومات باستئجار شخصين -أحدهما هارب- لفيلا، لإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق قطاع الأمن العام والجهات المختصة، تم استهداف الفيلا المشار إليها وضبط أحد المستأجرين- له معلومات جنائية- والقائمين على إدارتها 5 أشخاص، لـ 4 منهم معلومات جنائية.

وتبين وجود 100 شخص داخل الفيلا من متعاطي المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها، وبسؤال 7 من النزلاء أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهًا عنهم، وتعرضهم للاعتداء بالضرب من قبل القائمين على إدارة المكان.

وأسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها دون استشارة طبية، وعدد من عينات تحليل المخدرات، والسرنجات الطبية مجهولة المصدر، وسجلات لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلا، ومجموعة من الأحبال والعصى، ودفترين إيصال تحصيل نقدية، وسلاح أبيض «سنجة».

ضبط القائمين علي مركز لعلاج الادمان في الجيزة - صورة أرشيفية

كما، تبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت في إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان دون ترخيص، ومزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئه للحالة النفسية والعصبية دون استشارة طبية، ومزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان دون ترخيص، وعدم وجود تجهيزات طبية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد، كما أقروا بأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم في تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الإدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.