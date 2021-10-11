«محافظة القاهرة» تطالب «المهندسين» بوضع استراتيجية للتخلص من المخلفات الطبية

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أكد اللواء مهندس محمد حنفى، سكرتير عام محافظة القاهرة، أن قضية التخلص الآمن من المخلفات الطبية، تمس الصحة البيئية، وصحة الإنسان المصرى، معبرا عن شكره لنقابة المهندسين لطرح هذه القضية، جاء ذلك خلال ندوة نقابة مهندسين القاهرة بعنوان «الإدارة المتكاملة للمخلفات الطبية».

وأكد «حنفي»، أن محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، يولى هذا الأمر أهميه كبيرة، ومن أكثر المسئولين حرصا والمهتمين بهذا الملف، مطالبا بالخروج من هذه الندوة بتبنى النقابة بالتعاون مع كليات الهندسة في مصر، وضع إستراتيجية واضحة وصريحة لكيفية التخلص الآمن من المخلفات الطبية، يتم تنفيذها على مستوى محافظة القاهرة أولا، ثم تباعا في كافة المحافظات، إيمانا بالدور الكبير الملقى على عاتق المهندسين كونهم قاطرة التنمية في كافة المجالات.

فيما أوضح اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، أن الهيئة لها خبرة واسعة في هذا المجال، مشيرا إلى انه في الفترة الأخيرة ولإحكام السيطرة على المخلفات قامت الهيئة بدورها وبتكليف مباشر من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة باتخاذ عدة خطوات بدأت بحصر جميع المنشآت الطبية داخل المحافظة، لافتا إلى أن الهيئة الآن اصبحت تمتلك معلومات دقيقة تم الحصول عليها من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتابع: «قامت الهيئة بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع للتحول الرقمى بجميع مشتملاته وجارى اتخاذ الخطوات لتنفيذه على أرض الواقع»، وأختتم مطالبا بالتنسيق مع جهاز المخلفات التابع لوزارة البيئة والشئون الصحية، لوضع الضوابط المطلوبة لتنفيذ منظومة المراقبة على جميع المستشفيات، والمراكز الصحية لإحكام السيطرة.

وشدد الدكتور مهندس محمد صلاح، رئيس لجنة البيئة بالنقابة العامة للمهندسين، على أن حماية البيئة أصبحت من أهم التحديات التي تواجه عالمنا اليوم وهى تحدى يكون النجاح فيه خير ميراث للأجيال القادمة.

واستعرض صلاح بعض المعلومات الرئيسية عن مخلفات الرعاية الصحية من تقارير منظمة الصحة العالمية، والتى تشير إلى أن نسبة المخلفات غير الخطرة عموما تبلغ 85% من الكم الاجمالى لمخلفات أنشطة الرعاية الصحية، فيما تعتبر النسبة المتبقية البالغة 15% مواد خطرة يمكن أن تنقل العدوى أو أن تكون سامة أو مشعة. كما يقدر عدد الحقن التي تعطى كل عام بنحو 16 مليار حقنة في جميع أنحاء العالم، ولكن ليست كل الحقن المستخدمة يتم التخلص منها بالطريقة السليمة بعد استعمالها، مشيرا إلى انه في بعض الأحيان يتم حرق مخلفات الرعاية الصحية، وربما تنتج عن هذا الحرق انبعاثات في شكل ديوكسين وفيوران وغير ذلك من ملوثات الهواء السامة.