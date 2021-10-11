النقض تؤجل طعن أحداث شغب بلبيس لـ 22 نوفمبر

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أجلت محكمة النقض، اليوم الاثنين، نظر الطعن المقدم من 57 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث شغب بلبيس» على الأحكام الصادرة بمعاقبتهم بأحكام تتراوح ما بين السجن المشدد 7 إلى 5 سنوات، إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل، لاستمرار المرافعة.

كانت محكمة الجنايات، أصدرت حكمها بمعاقبة ٤ متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات ومعاقبة 53 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم بالتجمهر، واستعراض القوة، وإتلاف منشأت عامة، وقتل عمد، وإحراز أسلحة نارية وبيضاء في أحداث عنف شهدتها محافظة الشرقية في عام 2014.