«مهندسين القاهرة» تناقش «إدارة المخلفات الطبية»

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عقدت نقابة مهندسين القاهرة برئاسة المهندس الاستشاري هشام ابوسنة، ندوة بعنوان «الإدارة المتكاملة للمخلفات الطبية»، بحضور المهندسة زينب عفيفى، أمين عام مساعد نقابة المهندسين، واللواء مهندس محمد حنفى، سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء إيهاب الشرشابى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة القاهرة.

وفي بداية الندوة قدم المهندس هشام ابوسنة التهنئة للحضور بمناسبة حلول الذكري الثامنة والأربعون لانتصارات أكتوبر المجيدة ودعا الحضور للوقوف دقيقة تحية وإجلال وتقدير لكل من قدم روحه وضحي بالغالي والنفيس من اجل مصرنا الغالية.

وثمن ابوسنة جهود الدولة في تنفيذ السياسات البيئية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتوجهها غير المسبوق في تشجيع التعاون مع شركات القطاع الخاص للمشاركة في تقديم وتطوير منظومة الجمع والنقل والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات بكافة أنواعها وخاصة المخلفات الطبية الخطرة، نظرا لما تحويه تلك النفايات من ميكروبات وفيروسات وما يترتب على وجودها من أمراض خطيرة خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد وما ترتب عليه من تكدسات داخل مستشفيات العزل أو المعامل .

ووجه ابوسنة التحية والتقدير لوزارة الصحة المصرية للجهود الحثيثة المبذولة لإدارة المخلفات الطبية وآلية التخلص منها والتزامها بأقصى الاشتراطات الطبية والصحية العالمية.

وقال ابوسنة ان موضوع ندوة اليوم يأتي في إطار خطة الدولة نحو تنفيذ إستراتيجية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات .

ولفت رئيس نقابة مهندسي القاهرة إلى أن إدارة منظومة المخلفات الطبية الخطرة جزء لا يتجزأ من المنظومة التي تهتم أولا وأخيرا بصحة المواطن المصري ،،أهم ثروات الدولة المصرية،، بحد وصفه.

وشدد ابوسنة على ضرورة ان يتكاتف جميع قوي الدولة ومنشأتها في ظل تلك الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم اجمع لمواجهة فيروس كورونا اللعين، مشيدا بلجنة البيئة بنقابة مهندسين القاهرة برئاسة المهندس هشام السقاري .

وفي نهاية كلمته وجه ابوسنة الشكر والتقدير لما تقوم به محافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبدالعال من جهود وأعمال متابعة بواسطة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة من أجل القضاء على المخلفات الطبية والنفايات الخطرة ونقلها والتخلص منها بطريقة صحية أمنه طبقا لمواصفات واشتراطات وزارة البيئة المصرية.

من جانبه قدم المهندس هشام السقارى الشكر للمهندس هشام ابوسنه لقراره بتشكيل لجنة للبيئة للمرة الأولى بنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة لتكون ضمن اللجان النوعية المتخصصة بالنقابة إيمانا منه ودعما للتوجه العام بدمج البعد البيئى ضمن جميع البرامج والأنشطة المختلفة.

وأشار السقارى إلى أن موضوع إدارة المخلفات الطبية حتى وقت قريب كان لا يتناوله إلا المختصين والقائمين بالعمل على هذه المنظومة حتى جاءت جائحة كورونا فأصبح هناك حديثا آخر يلزم دورا للمجتمع بأثره.