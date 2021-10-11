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4193 طالب يؤدون الاختبار الأكاديمي للغة الإنجليزية بمركز اللغات بجامعة بني سويف

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4193 طالب يؤدون الاختبار الأكاديمي للغة الإنجليزية بمركز اللغات بجامعة بني سويف 4193 طالب يؤدون الاختبار الأكاديمي للغة الإنجليزية بمركز اللغات بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الاثنين، أن 4193 طالب قاموا بأداء الاختبار الأكاديمي رقم 105 للغة الإنجليزية بمركز اللغات والترجمة بالجامعة، بتاريخ 25 سبتمبر بالتعاون مع قطاع شؤون الدراسات العليا والبحوث.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة الإشراف على مركز اللغات والترجمة، وذلك بحضور الدكتورة فاطمة حسن، نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبدالرحمن، نائب رئيس الجامعة لقطاع شؤون التعليم والطلاب، والدكتور هشام عبدالعزيز، مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة الندوات التعريفية بالأنشطة التي يقوم بها المركز في سياق التعاون مع كليات الجامعة المختلفة وشعب اللغات والبرامج الجديدة، ومنها الندوة التي قام بها المركز بالتنسيق مع شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام لتعريف طلاب الفرق الأربعة، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز ودراسة احتياجاتهم من دورات وورش عمل.

وناقش الاجتماع الكتيب التعريفي بالمركز والذي تم الانتهاء من اعداد النسخة التجريبية الخاصة به، حيث يقدم نبذه عن تاريخ المركز ونشأته، وتعريفا بالرؤية والرسالة والأهداف، ودليل شروط وإجراءات الدورات وورش العمل ومواصفات الدورات التعليمية بالمركز، بالإضافة إلى قائمة بدورات وأنشطة المركز، ومن المقرر عرض الكتيب على السادة أعضاء لجنة الإشراف للإطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم قبل البدء في ترجمته للغة الإنجليزية وطباعته بمطابع الجامعة.

المصرى اليوم

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