محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء متنزه للعائلات بكفر أبوحسين بالزقازيق

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تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال إنشاء متنزه للعائلات بكفر أبوحسين ليمثل متنفساً ومتنزها جديداً يليق بأبناء المدينة، وذلك في إطار متابعته المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الترفيهية والخدمية الجارية بمدينة الزقازيق.

وأوضح المحافظ أن متنزه العائلات بكفر أبوحسين بمدينة الزقازيق، مُقام على مساحة 2000 متر، ويضم متنزهات وحدائق ومقاعد لجلوس المواطنين بالمتنزه، وألعاب للأطفال وحاويات متحركة قابلة للفك والتركيب، لتقديم خدمات الوجبات السريعة والمشروبات للمترددين والزائرين من المواطنين.

وشدد محافظ الشرقية على الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال، سرعة الانتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد مع الإلتزام بالمواصفات الفنية، وإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على المتنزه تماشياً مع رؤية المحافظة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل، وإقامة متنزهات جديدة للمواطنين لقضاء أوقات فراغهم والإجازات الرسمية.