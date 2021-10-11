جمال الغندور عن انتقدات «ماركا الإسبانية»: رغم سوء النية أقروا بصحة قراري

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وجه جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الأسابق باتحاد الكرة و الحكم الدولى السابق، رسالة الى صحيفة ماركا الاسبانية عقب تعليقها على هدف الفوز لمنتخب فرنسا امام اسبانيا فى نهائي الدورى الأوروبي .

وقال الغندور عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " أن هدف كيليان امبابي نجم منتخب فرنسا فى شباك إسبانيا صحيح وليس تسللا كما تردد.

وقال جمال الغندور :

"هدف فرنسا فى إسبانيا صحيح هناك لعب متعمد من مدافع أسبانيا بينما كان المهاجم الفرنسى فى موقف تسلل"

وأضاف جمال الغندور : أشكر صحيفة ماركا الاسبانية على تشبيه قرار حكم الڤار الصحيح والذى يؤكد فهمه لمادة التسلل بقرارى فى ٢٠٠٢ ورغم سوء النية فى التصريح إلا أنه يقر بصحة القرار عالاقل من جانبى لأنها كانت مسؤولية الحكم المساعد.

وتوج منتخب فرنسا بلقب النسخة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، بعدما حقق فوزا غاليا على نظيره الإسبانى، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء امس الأحد، على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو الإيطالية، في نهائي البطولة.

وأحرز ميكيل أويارزابال هدف التقدم لصالح منتخب إسبانيا في الدقيقة 64 من زمن المباراة، ثم نجح كريم بنزيما في تسجيل هدف التعادل لصالح منتخب فرنسا في الدقيقة 66 وبعدها سجل النجم الفرنسى الشاب كيليان مبابى الهدف الثانى لمنتخب بلاده في الدقيقة 80 من زمن اللقاء.