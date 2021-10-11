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الأجر يتحدد بعد المقابلة الشخصية.. «القوى العاملة»: توفير 42 فرصة عمل للمصريين بالسعودية

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الأجر يتحدد بعد المقابلة الشخصية.. «القوى العاملة»: توفير 42 فرصة عمل للمصريين بالسعودية الأجر يتحدد بعد المقابلة الشخصية.. «القوى العاملة»: توفير 42 فرصة عمل للمصريين بالسعودية

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة في ، نجح في توفير 42 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة، وتحدد الرواتب بعد المقابلة الشخصية، ومزايا أخرى.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن ذلك جاء بتقرير للوزير من مكتب التمثيل العمالي بجدة في إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

وأضاف أن الملحق العمالي عبدالحليم محمود لبيب، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، تفاوض مع إحدى شركات المقاولات بالمدينة المنورة، على عدد من المهن المتوفرة بالشركة، مشيرا إلى أن فرص العمل تتمثل في 3 محاسبين قانونيين، و2 محاسبين خبرة لا تقل عن 5 سنوات، و3 مهندسين معماريين، و10 نجارين مسلحين، و10 عمال، و5 مبلطين، و5 سباكين، و4 دهان.

وقال الملحق العمالي بجدة إن الأجور تحدد بناء على الخبرة وبعد المقابلة الشخصية، ويتم نقل الكفالة على الفور، ويوجد استقرار وأمان وظيفي، والعمل 8 ساعات يوميا، وإجازة أسبوعية، موضحا أنه من يرغب في التواصل يجب إرسال السيرة الذاتية على «info@mawada-co.com» أو واتساب «966562126576».

المصرى اليوم

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