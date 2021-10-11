تقارير جنوب إفريقية: موسيماني قد يرحل عن الأهلي هذا الأسبوع

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نشرت صحيفة «iDiski» الجنوب إفريقية تقريرًا يفيد احتمال رحيل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن فريق النادي الأهلي إذا لم يتم حل المشاكل المرتبطة بعقده خلال هذا الأسبوع.

وأفادت الصحيفة أن المناقشات حول عقد موسيماني مع الأهلي صارت في مأزق منذ الاسبوع الماضي، إذا لم يتم التواصل بين الطرفين على حل جديد بخصوص تجديد التعاقد

وأشارت الصحيفة أن الأزمة في المفاوضات حدثت بسبب وجود بند «شرط الحماية» الذي يريد موسيماني ووكلائه أن يُدرج في العقد الجديد مع الأهلي، وهو ما قوبل بالرفض، وهو بند يسعى موسيماني لوضعه لتأمين نفسه بسبب تقلبات الجماهير في شمال إفريقيا بحسب ما قالته الصحيفة.

على عكس ذلك أفادت بعض التقارير أن موسيماني والأهلي على وشك تجديد العقد لمدة موسمين أخرين.

وأكد التقرير أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مغرمًا بموسيماني ويسعى لأن يتم الصفقة، إلا أن رفض الأهلي شرط موسيماني قد يكون سببًا لرحيل الجنوب إفريقي والعودة إلى بلاده خلال هذا الأسبوع.

ويذكر أن موسيماني قاد الأهلي العام الماضي للفوز بأربعة جوائز، من بينهم بطولتين أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم لهذا الموسم.

https://www.idiskitimes.co.za/international/pitso-ahly-hit-stalemate/