رفع 300 متر أتربة ومخلفات في حملة نظافة بأرمنت غرب الأقصر

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شدد العميد عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، الاثنين، بتكثيف أعمال خطة النظافة والتجميل بالمركز والقرى التابعة له وتحسين كل الخدمات المقدمة للمواطنين.

شنت الوحدة المحلية حملة نظافة وتجميل بمدينة أرمنت الوابورات، واستهدفت الحملة شارع الشبان المسلمين وشارع البحر، حيث تم تقليم الأشجار وتكثيف أعمال النظافة ورفع كل الإشغالات والتعديات؛ كما تم رفع 300 متر أتربة وقمامة ونواتج تقليم الأشجار.

تمت أعمال الحملة تحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين وعمال النظافة والتجميل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظة الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكل القطاعات.