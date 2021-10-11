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ولي العهد يستعرض مع رئيس وزراء بريطانيا العلاقات بين البلدين الصديقين

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ولي العهد يستعرض مع رئيس وزراء بريطانيا العلاقات بين البلدين الصديقين ولي العهد يستعرض مع رئيس وزراء بريطانيا العلاقات بين البلدين الصديقين
بحثا فرص تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة

ولي العهد يستعرض مع رئيس وزراء بريطانيا العلاقات بين البلدين الصديقين

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيا، اليوم، من دولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين وفرص تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
كما تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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