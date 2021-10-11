ميسي يكذّب رئيس برشلونة: لم يطلب مني اللعب مجانا

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ما زال مسلسل رحيل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة الإسباني تتوالى حلقاته وسط إثارة كبيرة من التصريحات المتتابعة من الطرفين.

وكان ميسي قد رحل في الصيف الجاري عن صفوف برشلونة في صفقة انتقال حر إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الذي قدّم له عرضاً خرافيا لا يمكن رفضه.

وأدلى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة بتصريحات في مطلع الأسبوع الجاري أثار بها الجدل من جديد وأكد من خلالها أنه كان يتمنى بقاء ميسي داخل برشلونة.

وقال لابورتا في تصريحاته: ميسي كان يعلم بأنه إذا رحل عن برشلونة، سينضم لباريس سان جيرمان كنت أتمنى أن تتغير الأمور في اللحظة الأخيرة ويقول ميسي إنه سيلعب مجانًا للبارسا».

وكشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن أن حالة من الغضب الشديد تسيطر على ميسي بسبب تصريحات خوان لابورتا، وفجر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير مفاجأة كبيرة بالكشف عن أن ميسي كذّب رئيس النادي وكشف لبعض المقربين منه عقب تصريحات رئيس البارسا أن لابورتا لم يطلب منه أبداً اللعب بدون مقابل لصالح برشلونة.