أخبار عاجلة

باسيل: التيار الوطني الحر سيتصدى لمن يحاولون عرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت -
بيلاروسيا تطرد سفير فرنسا -
السجن 20 عاما وغرامة مليون ريال لمن يفشي معلومات سرية -
انطلاق مناورات التمرين البحري "المدافع الأزرق - 21" بين القوات البحرية السعودية والأمريكية -
نيوكاسل يسقط بصعوبة على ميدانه من أمام توتنهام -
تصادم ثلاثي يخلِّف 3 وفيات في "الغولاء" بعسفان.. وتجدد مطالب الأهالي بتوسعة الطريق -
الحكومة اليمنية تقر إيقاف تحويل الأموال داخلياً وإجراءات لمنع تهريب الدولار -
محافظ بني سويف : مشروعك يوفر قروض بقيمة 12 مليونا و791 ألف جنيه خلال أسبوع -
اجتماع في «تجارية الإسكندرية» لمناقشة تطوير هيكلتها (صور) -
مفكر إسلامي يكشف حجم الدعم الضخم الذي تحصل عليه جماعة الإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ميسي يكذّب رئيس برشلونة: لم يطلب مني اللعب مجانا

Print
ميسي يكذّب رئيس برشلونة: لم يطلب مني اللعب مجانا ميسي يكذّب رئيس برشلونة: لم يطلب مني اللعب مجانا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ما زال مسلسل رحيل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة الإسباني تتوالى حلقاته وسط إثارة كبيرة من التصريحات المتتابعة من الطرفين.

وكان ميسي قد رحل في الصيف الجاري عن صفوف برشلونة في صفقة انتقال حر إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الذي قدّم له عرضاً خرافيا لا يمكن رفضه.

وأدلى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة بتصريحات في مطلع الأسبوع الجاري أثار بها الجدل من جديد وأكد من خلالها أنه كان يتمنى بقاء ميسي داخل برشلونة.

وقال لابورتا في تصريحاته: ميسي كان يعلم بأنه إذا رحل عن برشلونة، سينضم لباريس سان جيرمان كنت أتمنى أن تتغير الأمور في اللحظة الأخيرة ويقول ميسي إنه سيلعب مجانًا للبارسا».

وكشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن أن حالة من الغضب الشديد تسيطر على ميسي بسبب تصريحات خوان لابورتا، وفجر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير مفاجأة كبيرة بالكشف عن أن ميسي كذّب رئيس النادي وكشف لبعض المقربين منه عقب تصريحات رئيس البارسا أن لابورتا لم يطلب منه أبداً اللعب بدون مقابل لصالح برشلونة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
« ستظل في قلوبنا».. محمود الليثي يفاجئ نجوم «الجونة» بجاكيت عليه صورة سمير غانم

« ستظل في قلوبنا».. محمود الليثي يفاجئ نجوم «الجونة» بجاكيت عليه صورة سمير غانم

الوزراء: 123 ألف موظف فقط لم يحصلوا على لقاح كورونا من إجمالي 3 ملايين

الوزراء: 123 ألف موظف فقط لم يحصلوا على لقاح كورونا من إجمالي 3 ملايين

جيش مالي: مقتل 4 مسلحين وجندي وجرح 3 آخرين في اشتباك وسط البلاد

جيش مالي: مقتل 4 مسلحين وجندي وجرح 3 آخرين في اشتباك وسط البلاد

مقتل 3 أشخاص برصاص شرطي أمريكي في ولاية أركنساس

مقتل 3 أشخاص برصاص شرطي أمريكي في ولاية أركنساس