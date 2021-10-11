أخبار عاجلة

باسيل: التيار الوطني الحر سيتصدى لمن يحاولون عرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت -
بيلاروسيا تطرد سفير فرنسا -
السجن 20 عاما وغرامة مليون ريال لمن يفشي معلومات سرية -
انطلاق مناورات التمرين البحري "المدافع الأزرق - 21" بين القوات البحرية السعودية والأمريكية -
نيوكاسل يسقط بصعوبة على ميدانه من أمام توتنهام -
تصادم ثلاثي يخلِّف 3 وفيات في "الغولاء" بعسفان.. وتجدد مطالب الأهالي بتوسعة الطريق -
الحكومة اليمنية تقر إيقاف تحويل الأموال داخلياً وإجراءات لمنع تهريب الدولار -
محافظ بني سويف : مشروعك يوفر قروض بقيمة 12 مليونا و791 ألف جنيه خلال أسبوع -
اجتماع في «تجارية الإسكندرية» لمناقشة تطوير هيكلتها (صور) -
مفكر إسلامي يكشف حجم الدعم الضخم الذي تحصل عليه جماعة الإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«حقوق الانسان بالشيوخ» تطالب بغرف عمليات لمتابعة العام الدراسى الجديد وإصابات كورونا

Print
«حقوق الانسان بالشيوخ» تطالب بغرف عمليات لمتابعة العام الدراسى الجديد وإصابات كورونا «حقوق الانسان بالشيوخ» تطالب بغرف عمليات لمتابعة العام الدراسى الجديد وإصابات كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة بذلت ومازالت جهودا كبيرة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، سواء من خلال التوجيهات المباشرة من قبل القيادة السياسية والمبادرات، وترجمة ذلك على أرض الواقع في صورة قرارات، مما ساهم في عدم تفشى الفيروس بصورة كبيرة، ولكن مع بدء العام الدراسى سنجد العديد من الشائعات التي تتردد هنا وهناك حول مدرسة بها إصابات وتفشي العدوى بأخرى مما يستوجب سرعة الرد لعدم انتشار الشائعات في المجتمع.

وطالب سلطان، وزارات الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى، إنشاء غرفة مركزية لسرعة الرد والتعامل مع الإصابات في حالة تواجدها وعدم ترك الأمر لمنصات التواصل، خاصة وأن هناك من يريد نشر الشائعات لإثارة الرعب والفزع بين المواطنين، وذلك من خلال التهويل في أعداد الإصابات أو التهوين من الأمر ففى كلتا الحالتين الأمر يسبب خطورة على المجتمع.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة سرعة الرد على ما قد يُثار من أخبار غير صحيحة، بالإضافة لعمل تقارير بشكل دورى نهاية كل أسبوع على سبيل المثال لإطلاع المواطنين على مجريات الأحداث في المدارس والجامعات ودور وزارة الصحة في متابعة الأمر عن قرب لبث الطمأنينة لدى الجمهور، وفي نفس الوقت تحذيرهم في حالة التهاون من الإلتزام بالإجراءات والوقوف على ذروة الإصابات ومن ثم يكون هناك أكثر من خطة للتعامل مع الجائحة دون تهويل أو تهويل ويكون المواطن في قلب الحدث.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
« ستظل في قلوبنا».. محمود الليثي يفاجئ نجوم «الجونة» بجاكيت عليه صورة سمير غانم

« ستظل في قلوبنا».. محمود الليثي يفاجئ نجوم «الجونة» بجاكيت عليه صورة سمير غانم

الوزراء: 123 ألف موظف فقط لم يحصلوا على لقاح كورونا من إجمالي 3 ملايين

الوزراء: 123 ألف موظف فقط لم يحصلوا على لقاح كورونا من إجمالي 3 ملايين

جيش مالي: مقتل 4 مسلحين وجندي وجرح 3 آخرين في اشتباك وسط البلاد

جيش مالي: مقتل 4 مسلحين وجندي وجرح 3 آخرين في اشتباك وسط البلاد

مقتل 3 أشخاص برصاص شرطي أمريكي في ولاية أركنساس

مقتل 3 أشخاص برصاص شرطي أمريكي في ولاية أركنساس