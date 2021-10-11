تحرك برلماني لمواجهة انتشار صفحات وصفات الصيادلة على السوشيال ميديا

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تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، وموجهه لكلا من رئيس الوزراء ووزية الصحة، بشأن انتشار وصفات بعض الصيادلة الذين يقومون بصرف الأدوية للمرضي بمحافظة الدقهلية.

وأكدت عبدالحليم، خلال السؤال الخاص بها، أنها تلقيت العديد من الشكاوي من قبل أهالي محافظة الدقهلية ما يؤكد تعرضهم لأخطار كبيرة تصل إلى حد الموت في بعض الأحيان وذلك بسبب انتشار وصفات بعض الصيادلة الذين يقومون بصرف الأدوية للمرضي بمجرد وصف المريض للصيدلي ما يعاني منه هو أو أحد أولاده.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أن بعض من هؤلاء الصيادلة يمتلكون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يقدمون من خلالها العلاج والوصفات بل وتعدي الأمر إلى طباعة بعضهم روشتات للمرضي مستغلين جهل المرضي وعدم معرفتهم بما يحيق بهم من مخاطر.

وأضافت البرلمانية، أن ما يقوم به الصيادلة من إعطاء الوصفات والأدوية للمرضي دون روشتات طبية، أدي إلى وفاة العديد من الحالات فهناك من يأتي للمستشفي وحالته متدهورة بسبب تعرضهم لأزمات صحية وإعتقاد الصيدلي بأنه مصاب بأزمة صحية أخرى نظرا لتشابه الأعراض ويبدأ المريض في تناول تلك الأدوية وهو يعاني في الأساس من أزمة أخرى .

ووجهت البرلمانية العديد من التساؤلات للحكومة، حيث جاءت كالتالي:

- أين دور الدوله الرقابي على مثل تلك الممارسات التي قد تؤدي إلى نتائج لا يحمد عقباها؟

- وما هي خطة الحكومة للقضاء بشكل نهائي وتام على تلك الأفعال الخطيرة؟