«الأطباء العرب»: قافلة «الإغاثة والطوارئ» تعالج أكثر من 500 مريض

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أعلن اتحاد الأطباء العرب، عن تنظيم لجنة الإغاثة والطوارئ التابعة لاتحاد الأطباء العرب، قافلة طبية مجانية، بمركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، في إطار دعم الاتحاد للقطاع الصحي في مصر.

وقال مكتب الإغاثة والطوارئ بالإسكندرية، في بيان أصدره اليوم، إن القافلة الطبية التي انطلقت أمس الأول ضمت عدد من التخصصات الطبية، هي: الباطنة والرمد والعظام.

ونجحت القافلة الطبية في توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لأكثر من 500 مريض من غير القادرين في عدد من قرى مركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة.

وأبرز البيان أن القافلة استهدفت رفع مستوى الوعي الصحي لأهالى قرى مركز أبوالمطامير من خلال الارشادات الصحية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، علاوة على توفير الأدوية اللازمة بالمجان.

وأكد الاستاذ الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، أن القوافل الطبية التي تنظمها لجنة الإغاثة والطوارئ التابعة للاتحاد تأتى في إطار مشروعات دعم القطاع الصحي في مختلف المحافظات المصرية والمناطق النائية؛ لتخفيف الأعباء المادية على الأسر الفقيرة والتي تجد صعوبة في توفير الرعاية الصحية لأبنائها.