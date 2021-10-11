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وكيل وزارة التعليم بالوادي الجديد يتفقد المدارس

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وكيل وزارة التعليم بالوادي الجديد يتفقد المدارس وكيل وزارة التعليم بالوادي الجديد يتفقد المدارس

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أجرى الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، الإثنين، جولة تفقدية لمجموعة من مدارس المحافظة شملت مدرسة جدة للتعليم الأساسى التابعة لإدارة باريس التعليمية.

وقدم حسن مجموعة من الهدايا العينية لطلاب مدرسة قرية جدة للتعليم الأساسي، احتفالا بالعام الجديد مثنيا على أداء الطلاب لمراسم الطابور بمنتهى الانضباط والدقة من تمارين الصباح وبرنامج الإذاعة المدرسية ومراسم تحية العلم.

وأكد حسن أنه تم زيارة مدرستي أبوبكر الصديق الإبتدائية والزهور للتعليم الأساسى بالخارجة للإطمئنان على سير العملية التعليمية والإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة ، مشيرا إلى ضرورة المشاركة بالأنشطة المختلفة والتى تساهم في صقل وتنمية المهارات الإدراكية والإبداعية للطلاب، بجانب توفير مناخ تعليمى متميز .

المصرى اليوم

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