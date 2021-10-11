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الاهلى يؤجل مفاوضات تجديد عقد موسيمانى

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الاهلى يؤجل مفاوضات تجديد عقد موسيمانى الاهلى يؤجل مفاوضات تجديد عقد موسيمانى

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إستقرت إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، على تأجيل ملف تجديد عقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق ، الى مابعد انتخابات النادى المقررة يومى 25 و26 نوفمبر المقبل وذلك بهدف منح المدرب الفرصة للتفكير لتحديد موقفه من الإستمرار أو الرحيل وكذلك التركيز فى الفترة المقبلة التى تشهد بدء الفريق مشواره الإفريقي بمواجهة الحرس الوطنى المقررة 16 أكتوبر الجارى وكذلك بدء الدورى الممتاز الذى تجرى مراسم القرعة اليوم ويحضره من الأهلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة،كما شاهد موسيمانى عدة مباريات لفريق الحرس الوطنى للتعرف على خبايا المنافس ومواطن القوى والضعف لمساعدتة على وضع الخطة المناسبة للمباراة .

وخاض لاعبو الأهلى جانب من التدريبات البدنية المتنوعة، مع انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وقاد كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق اللاعبين في فقرات متنوعة للتدريبات البدنية، بالكرة وبدون كرة، استمرت لمدة ٣٠ دقيقة، وذلك إستعدادا لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا

المصرى اليوم

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