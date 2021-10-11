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محافظ الوادي الجديد يستقبل وفد النقابة العامة للمهن الزراعية

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محافظ الوادي الجديد يستقبل وفد النقابة العامة للمهن الزراعية محافظ الوادي الجديد يستقبل وفد النقابة العامة للمهن الزراعية

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استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفد النقابة العامة للمهن الزراعية برئاسة الدكتور سيد خليفة، نقيب عام المهن الزراعية، حيثُ عُقد مجلس إدارة النقابة لأول مرة على أرض المحافظة، بحضور النقيب العام ومجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية.

وعرض الزملوط، أبرز المنجزات في القطاع الزراعي كمشروع الحرير، وزراعة النباتات العطرية والطبية، ومشروع الجذب السكاني الذي يستهدف زيادة الرقعة المستصلحة بالمحافظة.

من جانبه، قال المهندس صلاح خليفة، نقيب الزراعيين بالوادى الجديد، إنه تم تفجير البئر الثالثة بقرية الشركة 8 والمقام على مساحة 400 فدان وفق البروتوكول المتفق عليه مسبقًا بين محافظ الوادي الجديد والنقيب العام للمهن الزراعية.

وأشار خليفة إلى استمرار دعم جهود التنمية، في إطار التعاون بين المحافظة ونقابة المهن الزراعية، من أجل توفير الخدمات المختلفة والأراضي الزراعية لأعضاء النقابة في ظل ان التنمية الزراعية احد اهداف التنمية المستدامة.

وعلى هامش اللقاء، أهدى المحافظ لنقيب عام المهن الزراعية درع المحافظة بجانب تكريم عدد ممن ساهموا في جهود التنمية الزراعية بالوادي الجديد.

المصرى اليوم

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