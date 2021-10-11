ضبط 2670 قطعة غيار كمبيوتر مستعملة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن مخزن لأجهزة الكمبيوتر المستعملة "بدون ترخيص"- كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك) لقيامه بتجميع قطع غيار الكمبيوتر المستعملة وغير المطابقة للمواصفات القياسية بقصد إستخدامها فى تصنيع وتجميع أجهزة الكمبيوتر مجهولة المصدر ومجهولة بلد المنشأ وطرحها للبيع بالأسواق على أنها أجهزة أجنبية الصنع مستوردة عالية الجودة خلافاً للحقيقة مما يسبب أضرار جسيمة لمستخدميها.. كما تم ضبط (2670 قطعة غيار كمبيوتر أنواع مختلفة – 350 كيسة كمبيوتر مستعملة أجنبية الصنع – 250 شاشة كمبيوتر مستعملة أجنبية الصنع) غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر.