أخبار عاجلة

باسيل: التيار الوطني الحر سيتصدى لمن يحاولون عرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت -
بيلاروسيا تطرد سفير فرنسا -
السجن 20 عاما وغرامة مليون ريال لمن يفشي معلومات سرية -
انطلاق مناورات التمرين البحري "المدافع الأزرق - 21" بين القوات البحرية السعودية والأمريكية -
نيوكاسل يسقط بصعوبة على ميدانه من أمام توتنهام -
تصادم ثلاثي يخلِّف 3 وفيات في "الغولاء" بعسفان.. وتجدد مطالب الأهالي بتوسعة الطريق -
الحكومة اليمنية تقر إيقاف تحويل الأموال داخلياً وإجراءات لمنع تهريب الدولار -
محافظ بني سويف : مشروعك يوفر قروض بقيمة 12 مليونا و791 ألف جنيه خلال أسبوع -
اجتماع في «تجارية الإسكندرية» لمناقشة تطوير هيكلتها (صور) -
مفكر إسلامي يكشف حجم الدعم الضخم الذي تحصل عليه جماعة الإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تقييم" توجّه حاملي عضوية "أساسي مؤقت" بالإسراع في متطلبات الحصول على الزمالة

Print
"تقييم" توجّه حاملي عضوية "أساسي مؤقت" بالإسراع في متطلبات الحصول على الزمالة "تقييم" توجّه حاملي عضوية "أساسي مؤقت" بالإسراع في متطلبات الحصول على الزمالة
الهيئة كثّفت عدد الدورات والاختبارات والمناقشات في خططها التدريبية لاستيعاب الراغبين

وجّهت الهيئة للمقيّمين المعتمدين "تقييم" دعوتها لجميع أعضائها الحاصلين على فئة عضوية "أساسي مؤقت" في جميع فروع التقييم بالإسراع في إكمال متطلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة والحصول على فئة عضوية "عضو أساسي زميل" قبل انتهاء هذه المدة بتاريخ 17/ 1/ 1444هـ الموافق 15/ 8/ 2022م.

وذكرت الهيئة أن هذه الدعوة جاءت إشارة للأحكام الواردة في المادة (40) من نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي وتعديلاته التي نصت على استمرارية القائم بأعمال التقييم لدى نفاذ النظام في مزاولة أعماله بصفة عضو أساسي، على أن تنتفي عنه هذه الصفة ويلزم بالتوقف عن مزاولة مهنة التقييم إذا لم يجتز، خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام، امتحان شهادة الزمالة أو الامتحان الذي تعقده الهيئة من أجل تأهيله، وأجازت المادة للرئيس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة، وتم تمديدها بإقرار في تاريخ 2/ 2/ 1439هـ، مشيرة إلى قرب انتهاء المدة، حيث إن المادة 23 من نظام المقيّمين المعتمدين قد أوجبت على الهيئة أن تسعى إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في النظام.

وأكدت الهيئة استعدادها التام بتقديم الدعم اللازم للحاصلين على فئة عضوية "أساسي مؤقت" لإكمال المسار التدريبي، واستكمال متطلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة، إذ قامت بزيادة عدد الدورات والاختبارات والمناقشات في خططها التدريبية لاستيعاب الراغبين في الحصول على شهادة زمالة الهيئة قبل انتهاء المدة وتشكيل فرق العمل الفنية والإدارية؛ لضمان تقديم الدعم اللازم للحاصلين على فئة "عضو أساسي مؤقت".

وبيّنت أن بإمكان الأعضاء التواصل والاطلاع على جميع معلومات الإجراءات ومتطلبات الحصول على شهادة الزمالة عبر قنوات التواصل المتاحة لديها كنظام التواصل على موقعها الإلكتروني www.taqeem.gov.sa، أو عبر الاتصال بالرقم الموحد (920011244)، متمنية لأعضائها بالمزيد من التقدم والنجاح، وممارسة مهنية احترافية وفق الأنظمة المعتمدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انطلاق مناورات التمرين البحري "المدافع الأزرق - 21" بين القوات البحرية السعودية والأمريكية

انطلاق مناورات التمرين البحري "المدافع الأزرق - 21" بين القوات البحرية السعودية والأمريكية

شاهد.. استعدادات افتتاح موسم الرياض في السعودية

شاهد.. استعدادات افتتاح موسم الرياض في السعودية

للمرة السابعة على التوالي.. وبـ5 محاور عنوانها "حلول تقنية لوطن آمن".. "الداخلية السعودية" تفتتح جناحها في "جيتكس دبي"

للمرة السابعة على التوالي.. وبـ5 محاور عنوانها "حلول تقنية لوطن آمن".. "الداخلية السعودية" تفتتح جناحها في "جيتكس دبي"

البرلمان العربي يدين جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية

البرلمان العربي يدين جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية