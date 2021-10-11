الشرقية.. 1304 جولات رقابية ترصد 109 مخالفات للإجراءات الاحترازية

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تلقّى مركز البلاغات 940 بالأمانة 15 بلاغاً حول المنشآت المخالفة

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1304 جولات رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها رصد 109 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، وإغلاق منشأة مخالفة.

وتلقى مركز البلاغات 940 بالأمانة 15 بلاغاً، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة؛ للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتفعيل مبادرة "ممتثل"، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات 940.