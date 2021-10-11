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"فيصل بن فرحان" يستعرض العلاقات الأخوية مع وزير خارجية العراق

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"فيصل بن فرحان" يستعرض العلاقات الأخوية مع وزير خارجية العراق "فيصل بن فرحان" يستعرض العلاقات الأخوية مع وزير خارجية العراق
بحثا تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، وذلك على هامش مؤتمر حركة عدم الانحياز في العاصمة الصربية بلغراد.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الأخوة الراسخة والتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين، ومناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك والسفير غير المقيم لدى صربيا وكرواتيا أسامة داخل الأحمدي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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