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حمدي النقاز : عودتي لـ واردة.. وانضميت لأهلي جدة لتحقيق طموحاتي

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حمدي النقاز : عودتي لـ الزمالك واردة.. وانضميت لأهلي جدة لتحقيق طموحاتي حمدي النقاز : عودتي لـ واردة.. وانضميت لأهلي جدة لتحقيق طموحاتي

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أكد الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز أنه قرر الانضمام إلى صفوف أهلي جدة السعوي، وذلك بعد فشل نادي في قيده، بسبب العقوبة الموقعة على النادي الأبيض بحرمانه من القيد لفترتين.

و قال النقاز في تصريحات لإذاعة «موزازيك» التونسية: «قررت الانضمام إلى نادي أهلي جدة ، من أجل أن أحقق طموحاتي، و أهمها العودة إلى الوطني التونسي مرة أخرى، حيث سيكون الفريق السعودي بوابة لذلك».

وأشار إلى أن المفاوضات مع نادي الزمالك بدأت منذ أن كان في الترجي التونسي، مشيرًا إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للقلعة البيضاء، تحدث معه منذ أربعة أشهر و أعرب له عن رغبته في ضمّه للقلعة البيضاء.

وأوضح أنه لم يدخل في مفاوضات مع فرق مصرية أخرى باستثناء نادي بيراميدز، لكنه اختار في الأخير الانضمام إلى أهلي جدة السعودي.

و عن مستقبله بعد نهاية عقده مع أهلي جدة، قال النقاز إن أمر عودته إلى الزمالك مع نهاية الموسم الحالي يبقى وارداً، مضيفاً أن ذلك يبقى بيد وكيل أعماله ومسؤولي النادي الأبيض.

المصرى اليوم

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