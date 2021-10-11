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طارق العشرى يحدد نقاط قوة أمام ليبيا ويحذر من ملعب المباراة

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طارق العشرى يحدد نقاط قوة المنتخب أمام ليبيا ويحذر من ملعب المباراة طارق العشرى يحدد نقاط قوة أمام ليبيا ويحذر من ملعب المباراة

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أكد طارق العشري المدير الفني السابق لطلائع الجيش، صعوبة مواجهة وليبيا في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال طارق العشري في تصريحات إذاعية إن اللقاء في منتهى الصعوبة، خاصة أن منتخب ليبيا ليس أمامه سوى تحقيق الفوز من أجل استعادة صدارة المجموعة.

وأضاف "منتخب مصر مطالب باستغلال الاندفاع الهجومي المتوقع لليبيا، ويجب على كيروش أن يمنح الحرية الهجومية للثنائي محمد صلاح وعمر مرموش بالانطلاق والتحرك.

وتابع "أرى أنه من الواجب مشاركة مرموش بشكل أساسي فهو يمتلك إمكانيات بدنية وفنية رائعة، كما يتفوق على تريزيجيه ورمضان صبحي من حيث الإيجابية على المرمى ، كما أن ملعب المباراة يعتبر ضيق نسبيا، وذلك قد يكون في مصلحة الليبي الذي يعلم كل تفاصيله، وكيفية اللعب على أرضية الترتان.

وشدد على ضرورة لحذر من أنجولا حيث بدأت تدخل المنافسة بقوة في المجموعة، ولذلك يجب تحقيق الفوز، خاصة أن منتخب مصر لديه مباراة مع أنجولا خارج الديار.

المصرى اليوم

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