أخبار عاجلة

الحكومة اليمنية تقر إيقاف تحويل الأموال داخلياً وإجراءات لمنع تهريب الدولار -
محافظ بني سويف : مشروعك يوفر قروض بقيمة 12 مليونا و791 ألف جنيه خلال أسبوع -
اجتماع في «تجارية الإسكندرية» لمناقشة تطوير هيكلتها (صور) -
مفكر إسلامي يكشف حجم الدعم الضخم الذي تحصل عليه جماعة الإخوان -
تشغيل جهاز فحص شبكية العين لأول مرة فى «الكرنك الدولي» بالأقصر -
مصرع طفل وشقيقته اختناقا في حريق داخل شقة سكنية بالعاشر من رمضان -
إقبال على ندوة المخرج الأمريكي دارين أرنوفسكي في مهرجان الجونة -
مصرع شخصين وإصابة 3 في انهيار سقف منزل بإحدى قرى بنها -
برلماني: قانون العمل الجديد يؤكد العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل -
شاهد.. استعدادات افتتاح موسم الرياض في السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بث مباشر .. مشاهد ضد ليبيا في بني غازي خلال تصفيات قطر 2022

Print
بث مباشر .. مشاهد مصر ضد ليبيا في بني غازي خلال تصفيات كأس العالم قطر 2022 بث مباشر .. مشاهد ضد ليبيا في بني غازي خلال تصفيات قطر 2022

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

محمد صلاح قائد الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي يقود الفراعنة أمام نظيره منتخب ليبيا ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة السادسة ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات قطر 2022.

منتخب على موعد مع مباراة هامة وقوية أمام نظيره ليبيا عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، حيث يسعى المنتخب الوطني للحفاظ على الصدارة والفوز خلال أو الخروج بنتيجة إيجابية حتى يضمن المنتخب الوطني بنسبة كبيرة التربع على عرش المجموعة السادسة.

ويمكنكم مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد ليبيا على قناة أون تايم سبورت عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وبصوت المعلق مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية، بالإضافة إلى وجود فقرات تحليلية فنية بوجود أبرز نجوم الكرة المصرية. وتنقل شاشة قناة ssc التابعة للملكة العربية ، مباراة مصر وليبيا مباشر على القمر صناعي عرب سات بصوت المعلق حماد العنزي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انطلاق مناورات التمرين البحري "المدافع الأزرق - 21" بين القوات البحرية السعودية والأمريكية

انطلاق مناورات التمرين البحري "المدافع الأزرق - 21" بين القوات البحرية السعودية والأمريكية

مصرع طفل وشقيقته اختناقا في حريق داخل شقة سكنية بالعاشر من رمضان

مصرع طفل وشقيقته اختناقا في حريق داخل شقة سكنية بالعاشر من رمضان

مصرع شخصين وإصابة 3 في انهيار سقف منزل بإحدى قرى بنها

مصرع شخصين وإصابة 3 في انهيار سقف منزل بإحدى قرى بنها

شاهد.. استعدادات افتتاح موسم الرياض في السعودية

شاهد.. استعدادات افتتاح موسم الرياض في السعودية