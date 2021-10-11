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أدى لاعبو مصر صباح اليوم تدريبا تنشيطيا بقاعة الاجتماعات المخصصة للفريق بمقر الإقامة بمدينة بنغازي الليبية، وذلك قبل ساعات من مباراته أمام المنتخب الليبي التي ستنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت البلدين بملعب شهداء بنينا بـ بنغازي ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لكأس العالم التي يتصدرها المنتخب المصري برصيد 7 نقاط بعد فوزه على نظيره الليبي 1-0 ضمن الجولة الثالثة ليتجمد رصيد منتخب ليبيا عند 6 نقاط.

أعقب المران التنشيطي اجتماع عقده كارلوس كيروش المدير الفني وجهازه المعاون مع اللاعبين تركز حول الجوانب الخططية لمباراة اليوم قبل أن يتناول اللاعبون غذاءهم والخلود إلى الراحة حتى موعد توجههم لملعب المباراة.

في الوقت نفسه، استقبل ظهر اليوم أحمد مجاهد رئيس البعثة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمقر اقامة البعثة عبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم ووفد من الاتحاد للاطمئنان على أوضاع إقامة بعثة الفريق واحتياجاتها.