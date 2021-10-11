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استدرجاه عبر «فيس بوك».. كشف ملابسات سرقة تاجر فضيات تحت تهديد السلاح بالقليوبية

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استدرجاه عبر «فيس بوك».. كشف ملابسات سرقة تاجر فضيات تحت تهديد السلاح بالقليوبية استدرجاه عبر «فيس بوك».. كشف ملابسات سرقة تاجر فضيات تحت تهديد السلاح بالقليوبية

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كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الاثنين، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من شريك بمحل للفضيات في القليوبية، لتعرض للسرقة تحت تهديد السلاح.

أفادت التحريات بأن المبلغ فوجئ بتواصل أحد الأشخاص معه على الصفحة الخاصة بالمحل ملكه عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وطلب منه شراء كمية من المشغولات الفضية، على أن يتم التسليم بدائرة القسم، وحال حضوره للمكان المشار إليه فوجئ بشخصين بحوزة أحدهما سلاح نارس والآخر بحوزته سلاح أبيض قاما بتهديده والاستيلاء منه على المشغولات الفضية كرهًا عنه تحت تهديد السلاح، ولاذا بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، توصلت جهوده من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة إلى التوصل إلى مرتكبي الواقعة وتبين أنهما شخصين مقيمان بدائرة القسم، لأحدهما معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما طبنجة صوت، وسلاح أبيض والمستخدمان في ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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