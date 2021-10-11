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قال الشاعر خالد تاج الدين إن ما لا يعرفه الجمهور عن الفنان عمرو دياب أنه من عشاق كرة القدم، كما أنه يحب لعب الـ «بلاي ستيشن» جداً، ومن الممكن أن يخسر صديق له بسبب أنه فاز عليه في ماتش بلاي ستيشن، ولكنه في النهاية بعد ان يهدأ يعود إليه بعد يوم أو يومين.

وأضاف تاج الدين في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: «عمرو دياب هو قيمة كبيرة بالنسبة لمن عمل معه وللجمهور، فهو هرم مصر الرابع الذي نفخر به في كل مكان، فهو فنان أثبت أنه نجم كبير، وأنه من العظماء لحفاظه على النجومية منذ بدايته وحتى الان».

وأشار خالد تاج الدين أنه شرف بالعمل معه منذ بدايته الفنية، منذ عشرون عاماً وحتى الآن، وحققا نجاحات كبيرة، مشيراً إلى أنه مستمر بالعمل معه، وسيكون القادم أقوى.

وهنأ تاج الدين عمرو دياب بعيد ميلاده الـ 60 قائلاً: كل سنه وإنت طيب وممتعنا بفنك الراقي وبأعمالك الناجحة، وتظل متربعاُ على عرش النجومية.