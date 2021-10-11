رئيس وزراء إسرائيل : سنضاعف السكان في هضبة الجولان

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صرح رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، بأن هضبة الجولان السورية المحتلة، تعد «غاية استراتيجية لإسرائيل» وأن الحكومة الإسرائيلية تعتزم العمل على مضاعفة عدد سكانها.

و وفق ما نشره موقع «jewishpress» الإسرائيلي، أضاف بينيت في كلمة ألقاها صباح اليوم الاثنين في مؤتمر الجولان للاقتصاد والتطوير الإقليمي الذي ترعاه صحيفة «ماكور ريشون» الإسرائيلية: «بعد 6 أسابيع من الآن سنعقد هنا جلسة حكومية حيث سنصادق خلالها على خطة وطنية لهضبة الجولان. ويتمثل هدفنا في المضاعفة، ثم المضاعفة مجددا، لعدد سكان هضبة الجولان،».

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي: «نحن مصممون على مضاعفة عدد السكان وعلى إنشاء بلدتين جديدتين، وإيجاد فرص عمل، وضخ المزيد من الاستثمارات على البنى التحتية، حيث تضع الحكومة الموارد اللازمة لتحقيق هذا التصور، فنعمل حاليا على استكمال الخطة التي ستغير وجه الجولان».

وأكد بينيت أن إسرائيل: «تتابع عن كثب، بل عن كثب جدا، ما يجري في سوريا وعلاقتها بإيران»، مضيفًا: «سنواصل العمل أينما لزم الأمر وكلما لزم الأمر، بشكل استباقي ويومي، من أجل طي التواجد الإيراني في سوريا.. فليس لديهم أي شأن بسوريا، ولا بد للمغامرة التي يخوضونها على حدودنا الشمالية من أن تنتهي، مما سيضمن لنا ليس سلامة سكان هضبة الجولان فحسب، بل سلامة سكان إسرائيل أجمعين».

وشدد بينيت على أن «موقف إسرائيل من قضية هضبة الجولان لا يتعلق بالأوضاع في سوريا».

مضيفًا أن: «صحيح أن الفظائع التي تقع هناك منذ عشر سنوات أقنعت الكثيرين حول العالم بضرورة سيطرة إسرائيل على هذه المنطقة الخلابة والاستراتيجية، التي يفضل كونها خضراء ومزدهرة على كونها ساحة أخرى للقتل والقصف».

واسترسل بينيت بالقول: «لكن حتى في حالة قيام العالم بتغيير موقفه من سوريا أو بتغيير طريقة تعامله مع الأسد، وهو ما يحتمل حدوثه، فإن ذلك لا يمت لهضبة الجولان بصلة. إن هضبة الجولان إسرائيلية. نقطة».

وفي الصيف الماضي، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أن هضبة الجولان «جزء من إسرائيل»، مضيفا أن من يحاول نشر شائعات حول إلغاء الاعتراف الأمريكي بها «يضر بأمننا، وذلك بعدما تحدثت تقاير إعلامية عن أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تتراجع عن قرار سلفه دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

وتقع هضبة الجولان بين نهر اليرموك من الجنوب وجبل الشيخ من الشمال، وهي تابعة إداريًا لمحافظة القنيطرة، بسوريا، ومنذ حرب 1967 احتل الجيش الإسرائيلي ثلثي مساحتها، وعُدّت- من قبل الأمم المتحدة- من ذلك الحين أرضًا سورية محتلة، تطالب الحكومة السورية بتحريرها وإعادة السيادة السورية عليها.

وقررت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، اتخاذ خطوة جديدة بشأن هضبة الجولان السورية المحتلة.

ونقل الموقع الإلكتروني العبري «مفزاك لايف» الإسرائيلي عن زئيف ألكين، وزير الإسكان الإسرائيلي، أن حكومة بلاده قررت مضاعفة عدد سكان هضبة الجولان المحتل، ببناء نحو 7000 وحدة سكنية إضافية، بحلول العام 2026.

وأشار الموقع الإلكتروني العبري إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستحدد الميزانية الإجمالية بهذا الهدف، في نهاية إجراء التنسيق بين الوزارات الحكومية المعنية بمضاعفة السكان في الجولان المحتل.

وأكد ألكين أن مرتفعات الجولان تعد منطقة استراتيجية ومهمة جدا لإسرائيل، وأن الشروع في مضاعفة عدد السكان سيعزز بدوره مرتفعات الجولان، إضافة إلى تطوير وبناء البنية التحتية اللازمة لتطوير وبناء المستوطنات.

يشار إلى أن إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، قد تقدمت، يوم الخميس، بمقترح جديد لحكومة بلادها يقضي بإقامة مستوطنات جديدة في هضبة الجولان السورية المحتلة.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هايوم» العبرية، أن شاكيد أعطت الضوء الأخضر لمقترح تدشين مستوطنات جديدة في النقب جنوبي البلاد، وكذلك في هضبة الجولان السورية المحتلة، وعرضه على الحكومة الإسرائيلية فور الانتهاء منه.

ونقلت الصحيفة العبرية عن الوزيرة الإسرائيلية، أن هناك قيمة كبيرة واهتماما بالغا من حكومة بلاده للاستحواذ على أراضي الدولة، وأن بناء مستوطنات جديدة في النقب والجولان يعزز ويعود بالفائدة على جميع سكان المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيليت شاكيد أكدت أن بلادها تعتزم إقامة مدينة جديدة في النقب، تسمى “كسيف”، فضلا عن إقامة بلدة جديدة تسمى “حيران”، وبلدة أخرى باسم “يتير”، وأنها في انتظار الحصول على الموافقات منذ وقت طويل.