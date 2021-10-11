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«تعليم القاهرة» في استقبال أسر الشهداء أحمد المنسي وكيرلس كامل بمدارسهم

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«تعليم القاهرة» في استقبال أسر الشهداء أحمد المنسي وكيرلس كامل بمدارسهم «تعليم القاهرة» في استقبال أسر الشهداء أحمد المنسي وكيرلس كامل بمدارسهم

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن استقبال أسر زوجات الشهداء أحمد منسي وكيرلس كامل داخل المدارس تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

حيث استقبلت مدرسة الشهيد أحمد منسي المتميزة لغات بالشروق، العميد أشرف السعدني المستشار العسكري لمحافظة القاهرة، واستقبل عبدالعزيز فهمي مدير عام إدارة الشروق التعليمية قيادات القوات المسلحة وزوجة الشهيد أحمد المنسي وأولاده.

وشارك الحضور في تحية العلم المصري والحصة الأولي عن نصر أكتوبر المجيد وتضحيات الشهداء ودور القوات المسلحة الباسلة في الحرب والسلم وبناء الدولة، فضلا عن الحديث عن المشروعات القومية ومصر الحديثة والجمهورية الجديدة بحضور العقيد محمد أحمد نائب المستشار العسكري لمحافظة القاهرة والمقدم طه عجلان من قوات الصاعقة المصرية والمقدم أ. ح خالد بسيوني والرائد طه محمد وهبة والنقيب عادل السعيد والملازم أول محمود عبدالمنعم .

كما استقبلت إدارة عين شمس أسرة الشهيد مجند كيرلس كامل إحياء لذكراه في بدء العام الدراسي الجديد وإطلاق اسمه على مدرسة الإعدادية.

المصرى اليوم

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