أحمد شوبير ينتقد موسيماني: «مش عارف ليه يكره المباريات الودية»

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يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للموسم الجاري 2021/2022.

ويواصل الأهلي تدريباته في الفترة الحالية في ظل اقتراب موعد مباراة بطل النيجر والمقررة في السادس عشر من الشهر الجاري، ولكن الفريق لم يخض طوال الفترة الحالية أي مباراة ودية منذ مباراة الغابة الأخيرة.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي على حساب كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا وقبلها أيضاً توج باللقب في 2020 على حساب الغريم التقليدي الزمالك.

وانتقد الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق موسيماني في عدم خوضه أي مباريات ودية، وقال: بجد مش عارف ليه موسيمانى بيكره المباريات الودية ، كل الفرق بتلعب وديات إلا الأهلى، ومعرفش السبب أيه.