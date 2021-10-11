«لا يكلف الله نفسا إلا وسعها».. «الإفتاء» توضح حكم من نسي قراءة الفاتحة في الصلاة

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وقال عاشور: «نحن عندنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نقول له لو تذكرت الحقيقة أنك قد نسيت قراءة الفاتحة في الركعة الأولى ارجع هاتها لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وأنت في الركعة الثانية ونسيت فاتحة الركعة الأولى، فالركعة الثانية هذه هي الركعة الأولى بالنسبة لك والأولى لم تحسب، ل؟أن الفاتحة ركن الصلاة، ولو أنك خرجت من الصلاة وغلب على ظنك من غير شك أنك لم تقرأ الفاتحة في ركعة معينة والفاصل لم يكن كبيرا، وأنا في مكانى أرجع إلى الصلاة وأقرأ الفاتحة وأكمل الصلاة، على أن يتم إلغاء الركعة التي لم أقرأ فيها الفاتحة وأبنى على الباقى، وأسجد سجدتين للسهو قبل السلام».

وتابع: «لو نسيت وليس في ذاكرتك أنك نسيت قراءة الفاتحة، فصلاتك صحيحة ولا شىء فيها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها».