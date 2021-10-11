تعرف علي آخر موعد لسداد القسط الأول بالمدارس الخاصة والدولية

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أعلنت وزارة التربية والتعليم ،ضوابط سداد القسط الأول من المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة والدولية، مؤكدة أن أي مدرسة خاصة تمنع دخول الطلاب بدعوى عدم دفع القسط الأول من المصروفات سوف تتعرض لإجراءات قانونية مشددة.

وأكدت الوزارة أنه يتاح لأولياء أمور طلاب المدارس الخاصة والدولية سداد القسط الأول من مصروفات العام الدراسي الحالي حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت أنه في حالة عدم الالتزام بسداد القسط الأول من المصروفات للمدارس الخاصة والدولية قبل إنتهاء المدة، تقوم المدرسة بإنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر،و في حالة عدم السداد يتم إنذار ولي الأمر مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى.

وشددت الوزارة على أنه في حالة عدم السداد سيتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع إلتزام ولي الأمر بسداد جميع المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

وأكدت الوزارة أنه عند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسي الحالي بالفصل الدراسى الثانى سيتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

وشددت الوزارة على إلزام جميع المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي – القولي) تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ جميع ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بجميع الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إرسال لجان لمتابعة تنفيذ كافة تعليمات الوزارة في المدارس الخاصة، وفي حالة وصول أي بلاغ أو شكوى رسمية من أي ولي أمر، ستقوم تلك اللجان بالتحقق منها فورا بزيارة للمدرسة لاتخاذ اللازم.

وأعلنت الوزارة أنه لا صحة لرفع نسب الزيادة السنوية المقررة قانوناً على مصروفات المدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022.

وأوضحت أن نسب الزيادة السنوية المقررة قانوناً سواء على مصروفات المدارس الخاصة أو الدولية ثابتة كما هي كالعام السابق، ولم تشهد أي زيادة خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022.

وتبلغ شرائح الزيادات القانونية في مصروفات المدارس الخاصة حتى الآن 25 % سنويًا: للمدارس التي مصروفاتها أقل من 2000 جنيه ،و20 % سنويًا: للمدارس التي مصروفاتها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه.

و15 % سنويًا للمدارس التي مصروفاتها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه ،و10 % سنويًا للمدارس التي مصروفاتها من 5000 جنيه إلى أقل من 10000 جنيه.

و7 % سنويًا للمدارس التي مصروفاتها من 10000 جنيه فأكثر.

وناشدت وزارة التربية والتعليم، أولياء الأمور الإبلاغ عن أي مدرسة تخالف نسب الزيادة السنوية المقررة وتحصل مبالغ مالية أكثر منها، من خلال التقدم بشكوى إلى إدارة التعليم الخاص بالمديرية التعليمية أو بالوزارة، أو مكتب خدمة المواطنين التابع للوزارة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المدارس المخالفة.