ضبط 1600 طن جبنة منتهية الصلاحية داخل ثلاجة بالقاهرة

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تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، من ضبط مسؤول عن ثلاجة لمنتجات الألبان بمنطقة حدائق القبة، لإدارته الثلاجة دون ترخيص، وحيازته مواد غذائية «جبن» مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

عثر بداخل الثلاجة على 1600 طن جبنة منتهية الصلاحية، جميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها، بمواجهته اعترف بإدارته الثلاجة دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.