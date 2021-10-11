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السجن 3 سنوات لمتهم بفتاة وأحدث بها إصابات بالقاهرة

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السجن 3 سنوات لمتهم تحرش بفتاة وأحدث بها إصابات بالقاهرة السجن 3 سنوات لمتهم بفتاة وأحدث بها إصابات بالقاهرة

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قضت محكمة جنايات القاهرة ،برئاسة المستشار محمد كمال الدين، بمعاقبة المتهم بالتحرش بفتاة بدائرة قسم شرطة الازبكية في القاهرة بالسجن 3 سنوات.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات ،بعد أن وجهت له تهمه التحرش بالمجنى عليها والتسبب في سقوطها أرضا وإحداث اصاباتها بكدمات جروح بمختلف أنحاء الجسم.

البداية كانت أثناء سير االمجنى عليها في منطقة رمسيس ضلت الطريق ،ووجدت المتهم واقفا في الشارع فسألته عن موقف للسيارات ،فأرشدها بالصعود أعلى كوبرى المشاة والمرور الناحية الأخرى، واستغل صعودها وظل يترقبها وفوجئت به يقترب منها وتمتد يده مواطن عفتها فصرخت فدفعها أرضا مما أدى إلى إحداث اصاباتها،وقررت محضر بقسم شرطة الازبكية والقى القبض على المتهم.

المصرى اليوم

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